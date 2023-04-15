طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 36632 حالـة مرضية خلال 3 أشهر

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية على أن طوارئ المستشفيات الجامعية، استقبلت عدد 36632 حالة مرضية، وذلك خلال الربع السنوى الأول من عام 2023، ما بين حالات حوادث و إصابات مرضية اخري، كما تم مناظرة عدد 77879 مريض بالعيادات الخارجية العامة و المتخصصة، التى تنفرد بها المستشفيات الجامعية داخل المحافظة، هذا بالإضافة إلي عدد 14188 مريض تم حجزهم وعلاجهم داخل الأقسام الإكلينيكية المختلفة، كما تم إجراء 5219 عملية جراحية مختلفة منها عمليات ذات مهارة، أما عن الرعايات المركزة تم علاج 1445 مريض بنسبة إشغال 100%.

و أكد القاصد، بأن المستشفيات الجامعية تنفرد بالعديد من التخصصات الطبية ذات المهارة و تضم نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة جنبا إلي جنب مع نخبة متميزة من التمريض و الفنيين و الصيادلة و الجهاز الإدارى الكفء القادرين علي تقديم خدمة طبية متميزة، متوجها بالشكر و التقدير لجميع الأطقم الطبية و العاملين بالمستشفيات الجامعية علي الجهد المبذول، متمنيا بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي المترددين علي المستشفيات الجامعية.

و أوضح الدكتور عبد الرحمن السباعى، عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل جاهدة علي توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة حديثة و مستلزمات و أدوية متوفرة لتقديم أفضل خدمة طبية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية، متوجها بالشكر لرئيس الجامعة علي دعمه، الدائم للمستشفيات الجامعية.

و أشار الدكتور أحمد القرش، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، بأن الوحدات المتخصصة داخل المستشفيات الجامعية شهدت طفرة هائلة، فقد تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 1094 مريض في وحدة المناظير في التخصصات المختلفة.

كما تم عمل 5822 جلسة غسيل كلوى ما بين أطفال و كبار، كما تم إجراء 2469 جلسة علاج طبيعي بأحدث الأجهزة المتوفرة. و أضاف القرش، بأنه تم إجراء الفحوصات المختلفة من قسطرة تشخيصية و قسطرة علاجية لعدد 333 مريض بوحدة قسطرة القلب، كما تم علاج و مناظرة 110 طفل بوحدة الحضانات، كما تم إجراء 832 إختبار ذكاء و عدد 179 فحص وظائف تنفس، و ذلك خلال الربع الأول من عام 2023.