السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 36632 حالـة مرضية خلال 3 أشهر

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أكد  الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية على أن  طوارئ المستشفيات الجامعية، استقبلت عدد 36632 حالة مرضية، وذلك خلال الربع السنوى الأول من عام 2023، ما بين حالات حوادث و إصابات مرضية اخري، كما تم مناظرة عدد 77879 مريض بالعيادات الخارجية العامة و المتخصصة، التى تنفرد بها المستشفيات الجامعية داخل المحافظة، هذا بالإضافة إلي عدد 14188 مريض تم حجزهم وعلاجهم داخل الأقسام الإكلينيكية المختلفة، كما تم إجراء 5219 عملية جراحية مختلفة منها عمليات ذات مهارة، أما عن الرعايات المركزة تم علاج 1445 مريض بنسبة إشغال 100%.

 

و أكد القاصد، بأن المستشفيات الجامعية تنفرد بالعديد من التخصصات الطبية ذات المهارة و تضم نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة جنبا إلي جنب مع نخبة متميزة من التمريض و الفنيين و الصيادلة و الجهاز الإدارى الكفء القادرين علي تقديم خدمة طبية متميزة، متوجها بالشكر و التقدير لجميع الأطقم الطبية و العاملين بالمستشفيات الجامعية علي الجهد المبذول، متمنيا بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي المترددين علي المستشفيات الجامعية.

IMG-20230414-WA0090

و أوضح الدكتور عبد الرحمن السباعى، عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل جاهدة علي توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة حديثة و مستلزمات و أدوية متوفرة لتقديم أفضل خدمة طبية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية، متوجها بالشكر لرئيس الجامعة علي دعمه،  الدائم للمستشفيات الجامعية.

 

و أشار الدكتور أحمد القرش، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، بأن الوحدات المتخصصة داخل المستشفيات الجامعية شهدت طفرة هائلة، فقد تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 1094 مريض في وحدة المناظير في التخصصات المختلفة. 

IMG-20230414-WA0089

كما  تم  عمل 5822 جلسة غسيل كلوى ما بين أطفال و كبار، كما تم إجراء 2469 جلسة علاج طبيعي بأحدث الأجهزة المتوفرة. و أضاف القرش، بأنه تم إجراء الفحوصات المختلفة من قسطرة تشخيصية و قسطرة علاجية لعدد 333 مريض بوحدة قسطرة القلب،  كما تم علاج و مناظرة 110 طفل بوحدة الحضانات، كما تم إجراء 832 إختبار ذكاء و عدد 179 فحص وظائف تنفس، و ذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

استقبلت إطار الدور المجتمعي أحمد فرج 2023 الدكتور عبد الرحمن الرعايات المركزة الرعاية الصحية الرعاية الص

الأكثر قراءة

أسعار النحاس اليوم السبت

اليوم.. كبير شمامسة الكاتدرائية يقود تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس

روسيا: نسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الدول الإفريقية

البابا تواضروس الثاني يوجه الرسالة البابوية لعيد القيامة 2023

طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 36632 حالـة مرضية خلال 3 أشهر

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور