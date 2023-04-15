ضرب نار الحلقة 23.. الرعب يسيطر على "مهرة بعد تهديد "سحر"

تصاعدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، حيث يسيطر الخوف على “مهرة” ياسمين عبد العزيز، بعد تهديد “سحر” بإخبار "جابر الكوماندا" عن حقيقة نجله الذي أخفته عنه “مهرة” ونسبته غلى رجل الأعمال “زيدان”.

احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 23

وضمن احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 23 ، يستكمل “جابر” علاقته بـ"نوسة" التي وقعت في غرامه وتزوجها، وطلبت نوسة الإنجاب منه إلا أنه يرفض ويطلب منها تأجيل الأمر لبعض الوقت.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 23

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.