الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجامع الأزهر يقيم العشاء والتراويح بسورتى الزمر وغافر

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح

شهدت صلاة العشاء والتراويح، اليوم الجمعة، إقبالاً كثيفًا من المصلين برحاب الجامع الأزهر الشريف، واستقبل الجامع المصلين في باحاته وأروقته لإقامة صلاة العشاء والتراويح، كما أعد الجامع جدولًا للسادة المرشحين للإمامة بالقراءات، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح بسورتي الزمر وغافر، برواية روح عن يعقوب الحضرمي، ورواية ورش عن نافع المدني، ورواية ابن كثير المدني، ورواية خلف عن حمزة الكوفي الكوفي.

وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر، الدكتور محمد علاء الدين السباعي، والدكتور رضا رمضان عبد الجواد، والدكتور محمد محمود عزازي، والدكتور عمر فاروق إمام، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية، الدكتور حسام قاسم، والدكتور محمد عليوة النجار، والدكتور أحمد العجمي.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميًا بالقراءات العشر- 30 درسًًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

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