"حبر سري".. محمد محيي: تعودت على المهدئات بسبب أزمة نفسية

قال الفنان محمد محيي، إنه مر بأزمة نفسية في فترة من حياته، كما أنه لجأ للمهدئات في فترة من عمره، وكان في بداية الألفية وأخذ المهدئات بسبب بعض الضغوطات، منوهًا بأن المهدئات زادت من حدة الأزمة النفسية.

"حبر سري"

وأكد الفنان محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تخلص من فكرة المهدئات، مضيفًا: "كان هناك أزمة واتعودت على المهدئات".

وأضاف في حديثه، أنه كان يتوقع أن هذه المهدئات ستكون سبب في تخطي الأزمة وهذا التفكير كان خاطئ منه.

الأزمات النفسية

وأشار إلى أنه كان يمر بأزمة نفسية وكان يعتقد أن الحل هو الهروب منها، لكن واجه نفسه من أجل تخطي الأزمة التي تعرض لها.