مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 23.. الكبيرة فحت تعلن زواجها من المجرم حفنى الديب

اجتمعت الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم، بأولاد شقيقها جوني والكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي وزوجته مربوحة التي تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

وقالت الكبيرة فحت، ضمن احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 : "مهما تحس يقولوا عليا الكبيرة فحت فأنا ست، والواحدة مننا مهما عدي عليها الوقت تبقي عايزة تحس إنها ست، متصعبوهاش عليا بقي يا جوني، قصر الكلام أنا نويت أكمل نص ديني، هتجوز اخرس يا واد من صغرك بتنطح في الحديد وأنت مالكش صالح بالموضوع أنت مش هتقفلي في الموضوع، الموضوع دا عايز مشاعر وإحاسيس، أنا اللي هيقفلي جوني هيبقي وكيلي جزرة وقطمها جحش".

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 ، شعر الكبير أوي بحزن شديد بسبب اختيار الكبيرة فحت لجوني ليكون وكيلها قائلا: "حتي لازمتي سرقتيها، أنا مش مسامح على الجوازة دي"، ويقول جوني شقيق الكبير: "قوليلي اسم ال boyfriend بتاعك إيه"، لتجيب: "حفني الديب، وانا قصدت أن الكبير يزعل ويمشي عشان بينه وبين حفني الديب مصانع الحداد".

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.