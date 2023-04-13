الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكبير أوي 7 الحلقة الـ22.. السلكاوي يخسر الرهان أمام فريق المزاريطة

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 7

حقق فريق (المزاريطة FC)، المملوك لرجل الأعمال حزلئوم (أحمد مكي) فوزًا مستحقًا على فريق الطوب الأحمر المملوك لرجل الأعمال فاروق سماحة (أحمد السلكاوي)، بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

وتسبب د.ربيع بيومي فؤاد، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة، المدير الفني للفريق في أن يصبح مرمى الفريق دون حارس مرمي وبدله بسالم الذي تمكن من التصدي لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعدما تسبب بها حزلئوم الذي انضم إلى الفريق ليلعب بديلاً لفزاع (هشام إسماعيل) بعدما أصيب على يد نجل الكبير العترة (مصطفي غريب).

وتمكن فريق المزاريطة إف سي من الفوز على الطوب الاحمر وخسر فاروق سماحة رهانه مع حزلئوم الذي تمكن من الحفاظ على فريقه المزاريطة دون خسارة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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