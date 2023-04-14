مواعيد الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 7

شوّق الفنان أحمد مكي الذي يقدم شخصية الكبير عمدة المزاريطة وجوني وحزلقوم جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بفيديو جديد عن حلقة اليوم الـ 23، وازدادت معدلات البحث عبر موقع جوجل من قبل الجمهور ومحبي الفنان أحمد مكي عن مواعيد عرض الحلقة الجديدة الـ 23 من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع.

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 ومواعيد الإعادة أيضا في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 ومواعيد الإعادة

تعرض قناة on الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع الحلقة 23 للفنان أحمد مكي مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 6.15 مساءً.

ويعاد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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