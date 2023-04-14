كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. الشيخ شهاب يقرر تسليم حامد للفرنسيين

ينتظر المشاهدون بدء عرض الحلقة 24 من مسلسل سره الباتع، بطولة الفنان أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وصلاح عبدالله، وحسين فهمي، وعايدة رياض، ومنه فضالي، وهالة صدقي، وأيمن الشيري، ومحمد أحمد ماهر، وأحمد عبدالعزيز، شريف حافظ.

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 24

يقرر الشيخ شهاب، والذي يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، تسليم حامد للفرنسيين، خاصًة بعدما زرع قنديل، والذي يلعب دوره الفنان محمد أحمد ماهر، ليكون جسوسًا له، للإبلاغ عن حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، للتخلص منه والزواج من صافية، والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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