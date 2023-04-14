رئيس جامعة أسيوط يشارك في منظومة الطلاب الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في ورشة عمل حول "منظومة الطلاب الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية، والسفراء، والمُستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الوزارة، ونُخبة من الإعلاميين.



وأشاد الدكتور المنشاوي بمحتوى ورشة العمل، وما تناولته من موضوعات ومحاور، وبالعرض التقديمي الذي قدم من خلاله وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ملامح التطور الذي يشهده التعليم العالي في مصر، في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠، والتقدم الذي تشهده الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وكذلك عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، كما تناول العرض التقديمي البرامج البينية، والتي تجمع بين التخصصات بعضها ببعض، والتي تدرس بالجامعات المصرية، وبالشراكة مع الجامعات الدولية، والتي تمنح الخريج شهادة مُزدوجة من الجامعة المصرية ونظيرتها الأجنبية.



وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تشهد زيادة أعداد الطلاب الوافدين للجامعة؛ للدراسة في مرحلة الدراسات العليا، من 218 طالبا وافدا عام 2018، إلى أن بلغ عددهم في هذا العام، 4772 طالبا وافدا، مشيراً إلى أن التقدم الملحوظ فى تصنيف الجامعة إقليميا ودوليا، أسهم في زيادة الأعداد على هذا النحو، مؤكداً على جهود الجامعة فى تطوير خدماتها التعليمية؛ لخدمة طلابها الوافدين، واتخاذها الكثير من الإجراءات؛ للتيسير عليهم بوصفهم سفراء لجامعة أسيوط، ولمصر؛ داخل بلادهم، وبما يعكسه من أهمية، وما له من أبعاد ثقافىة وسياسية وحضارية ، وفي إطار ذلك تم إعداد دليل إلكتروني للطلاب ابوافدين، وإعداد قاعدة بيانات لهم؛ للتواصل معهم بعد استكمال دراستهم بالجامعة، وأيضاًً قامت الجامعة بتحديث البرامج الدراسية؛ للتوافق مع سوق العمل داخليا وخارجيا، مع الوضع فى الاعتبار؛ الحفاظ على قيمها العلمية والبحثية.

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