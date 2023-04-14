«الشرقية» تواصل حملاتها على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الادارة ومفتشي الإدارة بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

تحرير محضر رقم (٥٧٧٨) جنح مركز بلبيس ضد مخزن مواد كيماوية بالمنطقة الصناعية بجمعية المهندسين العرب لضبط (٥٣) طن خامات كيميائية مجهولة المصدر بدون فواتير.

تم تحرير محضر رقم (٥٧٧٧) جنح مركز بلبيس ضد مدير مصنع بلاستيك لتصنيع العبوات البلاستيكية بجمعية المهندسين العرب لضبط (طن و250 كيلو) مسلتزمات إنتاج خامات مجهولة المصدر.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا- التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجراما، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنا و50 كيلوجراما وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتمت مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.