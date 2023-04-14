باستخدام الدقيق.. طريقة عمل البشاميل بالطرق المختلفة وبشكل ناجح

يواجه بعض الأشخاص أزمة في صنع البشاميل في وجود الكتل الصغيرة وعدم سيلانه بالطريقة الصحيحة له، لذا نوضح خلال سطور الطريقة الصحيحة لصنع البشاميل لاستخدامه وغيرها من الوصفات المميزة.

مقادير عمل البشاميل السريع

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

مكعب مرقة دجاج.

ربع كوب من الزيت.

أربعة ملاعق حليب بودر.

كوبان من الماء المغلي.

ملح.

طريقة عمل البشاميل السريع

لتحضير البشاميل بطريقة عمل سريعة وفعالة قومي بالخطوات الآتية:

نقوم بقدح الزيت جيدًا في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق له بالتدريج ويقلب جيداً حتى يتجانس ويصبح كريمي.

نخفض النار ونستمر بالتقليب جيدا مع إضافة الحليب البودر والاستمرار بالتقليب بمضرب السلك اليدوي.

عندما يصل إلي اللون الذهبي قومي بإضافة بعض من الماء مع التقليب الجيد ثم ضيفي مكعب مرقة الدجاج مع رشة ملح وفلفل ثم نضيف باقي الماء ويقلب حتى يصل إلى القوام المطلوب، وإضافته على الطبق المفضل له.

مقادير عمل البشاميل دون كلكعة

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

لتر حليب.

ملعقة زبدة كبيرة.

ربع كيلو لحم مفروم معصجة

نصف كيلو مكرونة.

ملعقتان من الجبن المبشور المشكل.

خطوات عمل البشاميل للمكرونة