الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

باستخدام الدقيق.. طريقة عمل البشاميل بالطرق المختلفة وبشكل ناجح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواجه بعض الأشخاص أزمة في صنع البشاميل في وجود الكتل الصغيرة وعدم سيلانه بالطريقة الصحيحة له، لذا نوضح خلال سطور الطريقة الصحيحة لصنع البشاميل لاستخدامه وغيرها من الوصفات المميزة.

مقادير عمل البشاميل السريع

  • ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
  • مكعب مرقة دجاج.
  • ربع كوب من الزيت.
  • أربعة ملاعق حليب بودر.
  • كوبان من الماء المغلي.
  • ملح.

طريقة عمل البشاميل السريع

لتحضير البشاميل بطريقة عمل سريعة وفعالة قومي بالخطوات الآتية:

  • نقوم بقدح  الزيت جيدًا في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق له بالتدريج ويقلب جيداً حتى يتجانس ويصبح كريمي.
  • نخفض النار ونستمر بالتقليب جيدا مع إضافة الحليب البودر والاستمرار بالتقليب بمضرب السلك اليدوي.
  • عندما يصل إلي اللون الذهبي قومي بإضافة بعض من الماء مع التقليب الجيد ثم ضيفي مكعب مرقة الدجاج مع رشة ملح وفلفل ثم نضيف باقي الماء ويقلب حتى يصل إلى القوام المطلوب، وإضافته على الطبق المفضل له.

مقادير عمل البشاميل دون كلكعة 

  • ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
  • لتر حليب.
  • ملعقة زبدة كبيرة.
  • ربع كيلو لحم مفروم معصجة
  • نصف كيلو مكرونة.
  • ملعقتان من الجبن المبشور المشكل.

وصفة سورية.. طريقة عمل المكرونة البشاميل بالشاورما

خطوات عمل البشاميل للمكرونة

  • نسخن السمن أو الزبد على النار جيدا ونضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يصبح باللون العسلي.
  • نضيف الحليب مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام ثم نضيف الجبن المبشور، ونرفع الإناء من على النار بعد الانتهاء.
  • نسخن الفرن جيدًا على درجة حرارة 180 درجة.
  • نقوم بسلق المكرونة ثم نضع نصف الكمية في قالب أو صينية مناسبة، ونفرش طبقة اللحم المفروم المعصج فوقها، ثم طبقة صغيرة من البشاميل.
  • نضع باقي المكرونة فوقها ونقوم بفردها جيدًا.
  • ثم نضع عليها باقي البشاميل ليغطيها.
  • ندخل الصينية بالفرن مدة 30 دقيقة وبالهنا والشفا.
البشاميل صنع البشاميل طريقة عمل البشاميل السريع البشاميل السريع مقادير

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ورسائل تهنئة بهذه المناسبة

إصابة مزارع فى حادث تصادم سيارة نقل بموتوسكل بطريق الفيوم

أسامة الأزهرى يكشف رحلة الشيخ سعيد الجنوى للوصول للعالمية الرسمية

خالد الجندي: هذا فضل الصدقة العظيم يوم القيامة

"لفك الكرب وسعة الرزق".. دعاء ليلة القدر مكتوب

أسامة الأزهرى: الشيخ سعيد بن مالك الجنوى كان حلقة الوصل بين مصر وإفريقيا الوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة