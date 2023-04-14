الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلب الشيخ أحمد عامر "يدهش" الرئيس السادات.. علي جمعة يكشف التفاصيل

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن موقف ربط الشيخ أحمد محمد عامر بالرئيس محمد أنور السادات.

وقال خلال لقاءه ببرنامج "مصر دولة التلاوة"، المذاع على قناة "الحياة"، إن الرئيس أنور السادات طلب من الشيخ أحمد عامر أن يقرأ له في استراحته الخاصة بمدنية الإسكندرية، طوال شهر رمضان.

وأكد الدكتور علي جمعة أن الشيخ أحمد عامر ظل طوال شهر رمضان يقرأ للرئيس أنور السادات، والذي كان لايخفي إعجابه وحماسه الشديد بالشيخ أحمد عامر، مرددا:" كان كل ماالشيخ أحمد عامر يجيد في القراءة كان الرئيس السادات يقوله بصوته الله الله ياشيخ عامر".

وتابع: "وفي الاحتفال بليلة القدر والتي اختتم فيها القرآن، وقف الرئيس أنور السادات معه، وسأله عما يريد، الأمر الذي أدهش الرئيس السادات بطلب الشيخ الذي لم يذهب لأي شئ مادي ولكنه طلب منه أن يصطحبه معه في كل الليالي التي سيحييها مستقبلا".

وواصل: "أبدى الرئيس السادات دهشته من طلبه، وسأله عن السبب، ليتفاجئ بأن تشجيع الرئيس السادات له هو أهم ماحصل عليه أو سيحصل في حال وجوده معه في الليالي التي سيحييها"، ليتبادلا الضحك إذ كان يتمتع بخفة ظل عالية.

الشيخ أحمد عامر أحمد محمد عامر الرئيس السادات الرئيس محمد أنور السادات على جمعة

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