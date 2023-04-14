أحمد خالد صالح: حلمي تحقق بالعمل مع منى زكي في "تحت الوصاية"

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تعليقات بعض الفنانين على أعمالهم في دراما رمضان 2023.

وقال الفنان أحمد خالد صالح، إن حلمه تحقق بالعمل مع النجمة منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية"، مؤكدًا أن المسلسل متوفر به كل عوامل النجاح بداية من المخرج والمؤلفين وفريق العمل المميز.

وأبرز البرنامج إشادة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، حيث عبر عدد كبير من الجمهور عن حبهم لها، واعتبروها فخرًا للسينما المصرية.

كما استعرض البرنامج تعليق الفنانة ريهام حجاج، على شخصيتها في مسلسل "جميلة"، حيث أكدت أن الشخصية مكتوبة جيدًا، مشيرة إلى أنها استعدت لكل التفاصيل الخارجية والداخلية للشخصية.

أيضا أكد الفنان أحمد والي إن مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101" شرف كبير له وفرصة لا تتكرر، مشيرًا إلى أنه فكر في كيفية تقديم العمل بشكل بسيط وحقيقي.

أما النجم وليد فواز، تحدث عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام"، مؤكدًا أنه وافق على الدور فورًا دون تفكير لأنها فرصة لا تعوض.