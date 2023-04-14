الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد خالد صالح: حلمي تحقق بالعمل مع منى زكي في "تحت الوصاية"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تعليقات بعض الفنانين على أعمالهم في دراما رمضان 2023.

وقال الفنان أحمد خالد صالح، إن حلمه تحقق بالعمل مع النجمة منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية"، مؤكدًا أن المسلسل متوفر به كل عوامل النجاح بداية من المخرج والمؤلفين وفريق العمل المميز.

وأبرز البرنامج إشادة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، حيث عبر عدد كبير من الجمهور عن حبهم لها، واعتبروها فخرًا للسينما المصرية.

كما استعرض البرنامج تعليق الفنانة ريهام حجاج، على شخصيتها في مسلسل "جميلة"، حيث أكدت أن الشخصية مكتوبة جيدًا، مشيرة إلى أنها استعدت لكل التفاصيل الخارجية والداخلية للشخصية.

أيضا أكد الفنان أحمد والي إن مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101" شرف كبير له وفرصة لا تتكرر، مشيرًا إلى أنه فكر في كيفية تقديم العمل بشكل بسيط وحقيقي.

أما النجم وليد فواز، تحدث عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام"، مؤكدًا أنه وافق على الدور فورًا دون تفكير لأنها فرصة لا تعوض.

تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية أحمد خالد صالح برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر النجمة منى زكي منى زكي

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة إلغاء الإفطار الثانى لأهالى المطرية

ضبط 5 سائقين تعاطوا مواد مخدرة أثناء القيادة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏67425 مخالفة مرورية متنوعة

بالأرقام.. تفاصيل حملات قطاع الأمن الاقتصادي في المحافظات

توزيع 28 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

مصور مسلسل تحت الوصاية: "سعيد إنى فرد فى هذا الفريق المحترم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة