"تعليم مطروح" تنظيم حفل إفطار جماعي مع 50 تلميذا من ذوي الهمم

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي، إن المنظومة التعليمية تولى رعايتها بذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ووفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2018، لذوي الإعاقة.

وأوضح شحاتة أنه تم تنظيم حفل الإفطار الجماعي مع 50 تلميذا من ذوي الاحتياجات الخاصة أبناء مدرسة 23 يوليو الفكرية بحي الزهور شرق مدينة مرسى مطروح، والذي نظمته إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع إدارة المدرسة في أجواء رمضانية روحانية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية وجمال قنديل وكيل الإدارة.

وهنأ وكيل تعليم مطروح طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا لهم حرص المديرية على تقديم منتج تربوي متميز لذوي الإعاقة، وتلبية متطلباتهم وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات بالمساواة مع أقرانهم طلاب مدارس التعليم العام.

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