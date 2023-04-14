تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري

يرغب كثير من المتابعين في معرفة تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري

ويلعب الأهلي ضد فاركو، على ستاد القاهرة، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتُنقل مباراة الأهلي ضد فاركو على قناة ON TIME SPORTS على أن يسبقها ستوديو تحليلي.

ويغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم بيرسي تاو ورامي ربيعة، لذا فإن الخيارات ستكون محدودة نوعًا ما، أمام السويسري مارسيل كولر، في الخطين الدفاعي والهجومي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي أمام فاركو، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد القندوسي – حسين الشحات – محمود كهربا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، خلف فيوتشر صاحب الصدارة بفارق نقطة وحيدة.

وكان النادي الأهلي قد تُوج بطلًا لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022، وذلك بفوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، بعد الاحتكام للأشواط الإضافية.

ويلعب الأهلي، في الجولة القادمة، أمام سموحة، يوم الاثنين المقبل.

وشدد كولر أن مباراة فاركو صعبة جدا لأنها تأتي بعد وقت قصير من نشوة الانتصارات بالكأس، ولابد من التعامل مع المباراة على أنها بطولة خاصة من أجل تحقيق النقاط الثلاثة واستعادة صدارة الدوري.

وحذر كولر اللاعبين من خبرات لاعبي فاركو ومدربهم طارق العشري، والذي يجيد غلق مفاتيح اللعب للمنافسين، وأكد على قيادته الجيدة لفريقه في المباريات منذ توليه المهمة الفنية.