الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طقس مائل للبرودة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على مناطق متفرقة

جريدة الدستور

عرضت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 14 إأبريل 2023 في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للبرودة صباحا ومائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم استمرار نشاط سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، حيث تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء أمطارا خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 30%.

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