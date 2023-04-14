رؤساء الكنائس المسيحية يترأسون قداسات عيد القيامة غدًا

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدا، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتدق أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في التاسعة من مساء اليوم إيذانا ببدء قداس عيد القيامة المجيد



ويشارك قداسة البابا في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية، والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي.



وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.



وقالت مصادر كنسية في تصريحات لـ " الدستور"، إنه يشارك في قداس عيد القيامة المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

ومن جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.



وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء غد السبت ١٥ ابريل الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، والسادة أعضاء مجلس النواب والشورى المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.



كما يترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء.



ويحتفل غدا الأقباط بـ«سبت النور»، وهو اليوم الذى يظهر فيه النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس، كل عام.

ويسمى هذا اليوم بالعديد من الأسماء منها «سبت الفرح»، و«سبت النور»، ويعتبر أشهر ما يميز «سبت النور»، النور المقدس الذي ينبثق من قبر السيد المسيح بالقدس، بكنيسة القيامة.

ويستعد مسيحيو القدس للطقس الأهم وهو ظهور النور المقدس منبعثًا من قبر المسيح اليوم السبت، المعروف باسم «سبت النور».

ففى كنيسة القيامة بالقدس، يشهد الأقباط لحظة ظهور النور المقدس عند فتح قبر السيد المسيح، حيث توزع الكنيسة شموعًا على كل الحجاج وتضاء تلقائيا بمجرد ظهور النور المتوهج.