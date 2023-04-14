الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوضع لا يمكن أن يستمر".. وزير الخارجية يعلق على أحداث المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافقًا كبيرًا  بين مصر وتركيا حول القضية الفلسطينية فيما يتعلق بإقامة الدول الفلسطينية ومنع التجاوزات بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "ِشكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الوضع في فلسطين لا يمكن أن يستمر، وما حدث مؤخرًا في المسجد الاقصى يجعلنا نكثف جهدنا للخروج من إدارة الأزمنة الفلسطينية لحلحلة الأزمة.

وأوضح أن مصر تبذل جهودًا كبير لتهدئة الوضع وعدم التصعيد، وهذه الجهود لا تهدف لتثبيت الأوضاع واستمرار تراجع الحقوق الفلسطينية، معقباً: "نهدف من هذه الجهود العودة إلى المسار التفاوضي والسعي لحل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود رؤية للمجتمع الدولي للتعامل مع قضية الإرهاب، لأن الإرهاب سيؤدي إلى مخاطر  في دول المنطقة، بالإضافة إلى خطوط الهجرة غير الشرعية التي قد تنقل العناصر الإرهابية إلى أوروبا، معقبًا: "عدم وجود رؤية لمكافحة الإرهاب  تقصير كبير من المجتمع الدولي، وهناك مخاطر كبيرة تترتب على هذا الأمر". 

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"الوضع لا يمكن أن يستمر".. وزير الخارجية يعلق على أحداث المسجد الأقصى

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