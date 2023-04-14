مدرب الإسماعيلى: مباراة إنبى كانت بمثابة عنق الزجاجة

أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إنه راض عن أداء لاعبيه في مواجهة انبي مساء أمس الخميس،بإستاد الإسماعيلية، وبالتحديد الثنائي عبد الرحمن مجدي وفراس شواط اللذان تطور أداءهما بشكل ملحوظ يحسب لهما مع باقي زملاءهما الأخرين.

وقال الجمل فى تصريحات عقب المباراة: "أن مواجهة الإسماعيلي أمام انبي كانت بمثابة عنق الزجاجة تخطيناها بنجاح بفضل مؤازرة الجماهير داخل المدرجات التي لم تهدأ للحظة واحدة لتحفيز أعضاء فريقه للتمسك بالفوز الكبير على حساب الفريق الضيف".

وأشار المدير الفني للإسماعيلي أن التغييرات التي أجراها بدخول محمود الشبراوي وعماد حمدي وأحمد مدبولي وياو أنور مكان محمد الشامي وكريم الديب وفراس شواط وعبد الرحمن مجدي الهدف منها تجديد الدماء والبدلاء نفذوا المطلوب منهم على أكمل وجه.

ومنحت رابطة الأندية المصرية المحترفة فراس شواط مهاجم الإسماعيلي لقب "رجل المباراة" في المواجهة التي جمعت فريقه مع انبي بالأسبوع الخامس والعشرين بالدوري الممتاز وانتهت 3/1 لصالح الدراويش، وذلك نظرا لتألقه طوال أحداثها واستلم الدرع المهداه إليه عقب انتهاء اللقاء.

يذكر أن لاعبو الإسماعيلي فازوا على نظرائهم انبي 3/1 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين مساء اليوم الخميس بإستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين بالدوري الممتاز سجل لأصحاب الأرض التونسي فراس الشواط "هاتريك" ليرتفع رصيدهم للنقطة 23 احتلوا بها المركز الرابع عشر بينما أحرز للضيف أحمد نادر حواش ليحتلوا المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

وبذلك تحسن موقف الإسماعيلى فى جدول الدورى بعض الشىء على امل تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة، للابتعاد عن دوامة الهبوط التى تلاحق الدراويش منذ انطلاق الموسم بسبب سوء النتائج الذى لازم الفريق منذ الجولة الأولى فى المسابقة فى ظل ادارة المجلس المنتخب، وتكرر السيناريو مع اللجنة الحالية.