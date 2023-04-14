الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نادر قمر الدولة حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري

نادر قمر الدولة
نادر قمر الدولة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي وفاركو مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع فاركو في تمام التاسعة والربع مساء الجمعة على ستاد القاهرة.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة إلى حكم الساحة نادر قمر الدولة، ويساعده كلا من سامي هلهل وهاني خيري، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

وسيكون خالد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو VAR ويساعده سمير جمال.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة من 19 مباراة فقط، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

نادر قمر الدولة الاهلى فاركو مباراة الأهلي وفاركو الدورى المصرى

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