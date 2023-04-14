انهيار عقار سكنى فى غرب الإسكندرية

انهار عقار بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، وسط أنباء عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



تلقي اللواء خالد البروي، مدير امن الإسكندرية، اخطاراً من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانهيارعقار بمنطقة الورديان وسط أنباء عن وجود عالقين أسفل العقار.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها إلى مكان الواقعة، توصلت المعاينة الأولية إلى أن عقار انهار بشارع التلعفري المتفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الدر بمنطقة الورديان غربي المحافظة.



وتوصلت التحريات إلى أنه تم استخراج شخصين من أسفل الأنقاض غير معلوم حالتهم وجار البحث عن أشخاص عالقين أسفل العقار.







