الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

الزمالك
الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا في الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للأبيض مران الغد استعدادا للمباراة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الأخير.

 

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