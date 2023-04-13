الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان قطار بالمنيا

مصرع سيدة
مصرع سيدة

لقيت سيدة مصرعها، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، فيما أصيب مهندس وزوجته وابنيهما، في حادث تصادم سيارتين بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.  

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط.  

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن قطار قادم من القاهره متجهة إلي محافظات جنوب الصعيد صدم شهد يونان 50 عاما، ربة منزل، تقيم بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، أثناء عبورها مزلقان قرية إطسا المحطة، مما أدي إلي مصرعها وجري نقل جثتها إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.  

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 3651 ن ق ا، ربع نقل، و7185 ن ق د، نصف نقل، بطريق قرية الجندية الفرعي بمركز بني مزار في شمال المنيا، بسبب السرعة. بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: "أشرف.م" 45 عاما مهندس، وزوجته "صفاء.ط"، 35 عاما مهندسة، وابنيهما مصطفي 3 سنوات، ويقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم وضع الزوجه تحت الملاحظة لإصابتها بغيبوبة تامة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مصرع سيدة صدمها قطار مزلقان أطسا المحطة مستشفي سمالوط النموذجي إصابة مهندس وزوجته وأبنيهما تصادم سيارتين ببني مزار اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

مصرع طفل رضيع فى حريق شقة بالمنوفية

الكبير أوي 7 الحلقة الـ22.. السلكاوي يخسر الرهان أمام فريق المزاريطة

"ستهم".. نقاد وحقوقيون يشيدون بتقديم تجارب ملهمة للمرأة المصرية المكافحة

مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان قطار بالمنيا

أحمد أمين لـ«الدستور»: الضحك لوحده رسالة.. والسعادة قرار شخصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح