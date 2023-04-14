الإحصاء: 45.7 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال أول شهرين من 2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 45.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالى 2023، مقارنة بنحو 17.1 مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت قيمتها 167.2%.



وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى العائدات الشهرية لقناة السويس سجلت ارتفاعات قياسية مطلع عام 2023، بعدما قفزت من 18.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2022 لـ 23 مليار جنيه فى شهر يناير 2023 و22.7 مليار جنيه فى فبراير 2023، بينما كانت عائدات قناة السويس قد سجلت ارتفاعات متتالية من 8.8 مليار جنيه فى يناير 2022 و8.6 مليار جنيه فى فبراير 2022، 10 مليار جنيه فى مارس، 11.6 مليار جنيه فى أبريل، 12 مليار جنيه فى مايو، و12.3 مليار جنيه فى يونيو، 13.3 مليار جنيه فى يوليو، 14.2 مليار جنيه فى أغسطس، 13.3 مليار جنيه فى شهر سبتمبر، 14.3 مليار جنيه فى أكتوبر، 17.3 مليار جنيه فى نوفمبر، و18.2 مليار جنيه فى نوفمبر و18.2 مليار جنيه فى ديسمبر من عام 2022.



وشهدت أعداد السفن العابرة فى قناة السويس نمو بنسبة 14.4% شهريًا، والتى ارتفعت إلى حدود 1959 سفينة وناقلة بترول خلال شهر فبراير 2023 مقابل 1713 سفينة وناقلة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وتضاعف عدد ناقلات البترول العابرة من 365 لـ 660 ناقلة بترول، وعدد السفن من 1348 لـ 1299 سفينة خلال فترة المقارنة ذاتها.



وسجلت الحمولة الصافية للسفن فى قناة السويس ارتفاعًا بنسبة 13.7%، لتسجل 113.8 مليون طن خلال شهر فبراير 2023 مقابل 100.1 مليون طن خلال شهر فبراير 2022.