الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 14-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

البحث عن حالة الطقس من الموضوعات الأكثر أهمية في ظل حالة التقلبات الجوية التي نشهدها من أيام مضت ما بين الحر الشديد في النهار والبرد ليلًا مع وجود أمطار رعدية. 

حالة الطقس اليوم الجمعة 14-4-2023 

نعرض لكم في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الجمعة 14-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تبدأ في التحسن التدريجي، بحيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

وذكر بيان الهيئة أن شبورة مائية تسود صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وعلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، بالإضافة إلى شمال وجنوب الصعيد.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14-4-2023  

- القاهرة العظمى 26، الصغرى 16

- العاصمة الإدارية العظمى 26، الصغرى 16

- 6 أكتوبر العظمى27، الصغرى 15

- بنها العظمى25، الصغرى 16

- دمنهور العظمى 26، الصغرى 16

- وادي النطرون العظمى 27، الصغرى 15.

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- كفر الشيخ العظمى25، الصغرى 16

- المنصورة العظمى 26، الصغرى 15

- الزقازيق العظمى 26، الصغرى 16

- شبين الكوم العظمى 26، الصغرى 16

- طنطا العظمى 25، الصغرى 15

- دمياط العظمى21، الصغرى 12

- بورسعيد العظمى 22، الصغرى 12

- الإسماعيلية العظمى 27، الصغرى 13

- السويس العظمى 25، الصغرى 14

- العريش العظمى 23، الصغرى 13

- رفح العظمى 23، الصغرى 13

- رأس سدر العظمى 27، الصغرى 16.

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- نخل العظمى 23، الصغرى 12

- كاترين العظمى 20، الصغرى 10

- الطور العظمى 28، الصغرى 17

- طابا العظمى 24، الصغرى 14

- شرم الشيخ العظمى 29، الصغرى 19

الإسكندرية العظمى 24، الصغرى 15

- العلمين الجديدة العظمى 24، الصغرى 14

- مطروح العظمى 21، الصغرى 11

- السلوم العظمى 24، الصغرى 11

- سيوه العظمى 26، الصغرى 10

- رأس غارب العظمى 27، الصغرى 18

- الغردقة العظمى28، الصغرى 17

- سفاجا العظمى 27، الصغرى 17

- مرسى علم العظمى 28، الصغرى 18

- شلاتين العظمى 28، الصغرى 18

- حلايب العظمى 24، الصغرى 19.

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- أبو رماد العظمى 25، الصغرى 18

- رأس حدربة العظمى 25، الصغرى 18

- الفيوم العظمى 27، الصغرى 15

- بني سويف العظمى 28، الصغرى 15

- المنيا العظمى 28، الصغرى 14

- أسيوط العظمى 28، الصغرى 14

- سوهاج العظمى 29، الصغرى 15

- قنا العظمى 30، الصغرى 16

- الأقصر العظمى 31، الصغرى 17

- أسوان العظمى 33، الصغرى 19

- الوادي الجديد العظمى 30، الصغرى 18

- أبوسمبل العظمى 31، الصغرى 19.

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