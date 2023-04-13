الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر التوصيات الفنية لمواجهة تقلبات الطقس

زراعات
زراعات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز معلومات المناخ عن التوصيات الخاصة بعمليات تذبذب المناخ وتأثيرها على الزراعات اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال تقرير لمركز معلومات المناخ بالوزارة، إنه ممنوع ري القمح (المتأخر) لوجود رياح نشطة طوال اليوم خصوصا الفترة ما بعد الظهر على مناطق الوجه البحري، ويمكن إجراء الري للقمح في وجه قبلي والصعيد، ويجب تقليب القمح اطالذي تساقط  عليه مطر لضمان جفافه قبل الدراس، وعند بلوغ القمح عمر 135 يوم وحصل له رقاد لن يحدث له مشكلة إلا أثناء الضم وهو محتاج تزود نفر أو اتنين أيضا.

وأكد التقرير أنه يجب الرش ضد البياض الزغبي و“الترابة السودا” على البصل (بليز – أكواجين برو – كيرزت ار – كابريو ديو – أوكسانيل 40)، لتقليل أضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان، ويجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات وإضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون أو البورون مولبيديوم.

وأكد التقرير ضرورة البدء في إجراءات الحد من ظاهرة التنفيل على الطماطم والكنتالوب والبطيخ والباذنجان والخيار. والرش ضد المن والتربس على البطاطس والفاصوليا والطماطم (المكشوف) (موسبيلان – ادمير – ادميرال – كلورز – لمبادا – افنت – بيليو).

وأوصى بضرورة الرش ضد العنكبوت أو الحلم الايروفيدي في الفلفل والباذنجان والبامية والقطن والفراولة والزيتون ب (ابامكتين 5.6% + زيت معدني صيفي – ابالون 1.8% EC كراتر 3.37% EC – سولفان 70% SC – شالنجر 36%SC – ميكرو نايت 80% WB – اورتس سوبر 5% EC.

وأضاف أنه يجب ضرورة فحص الطماطم جيدا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات وخاصة بعض موجة الأمطار (اسكور – فلنت – بايفيدن)، مشيرا إلى بداية تجهيز الأرض لزراعة الفول السوداني – السمسم – عباد الشمس – فول الصويا – الذرة – الأرز. والبدء فى إجراءات التحجيم فى البطاطس والبصل والثوم “المتأخر” وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة.

وأكد التقرير على ضروري مكافحة مرض التبقع البني في البطاطس وهو مرض متسع هذا الموسم وهو متسبب عن فطر الترناريا الترناتا وهو من الفطريات الجرحية ورغم أنه ضعيف إلا أنه من المهم الرش اليوم ب كيرزت ار وبوليرام دي اف، ودل كب، واميستار توب وداكونيل.

 

الزراعة تصدر توصيات فنية للمزارعين لمواجهة ظاهرة تقلب على

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