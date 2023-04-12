برق ورعد وسقوط أمطار.. موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

حالة من الطقس السيئ تسيطر على كافة محافظات مصر، إذ شهدت البلاد خلال الساعات الماضية حالة من الطقس السيئ صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق، وانخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ما جعل الجميع يتساءل عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ في المحافظات بعد الموجة الشتوية التي ضربت جميع الأنحاء.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ في المحافظات

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أن الانخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار مستمر حتى غدٍ الخميس، مؤكدة أنه بداية من يوم الجمعة المقبل تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، سيبدأ من الجمعة المقبل، حيث تسجل درجة الحرارة 26 مئوية في الوجه البحري والقاهرة، بينما في الصعيد 31 مئوية، وتسجل درجة الحرارة الإثنين المقبل الموافق 17 أبريل 29 مئوية للعظمى في القاهرة و36 مئوية للعظمى في محافظات الصعيد.

كما تسجل درجة الحرارة الصغرى، من يوم الجمعة المقبل، 15 مئوية، بينما تصل إلى 20 مئوية في بعض المحافظات خلال الإثنين المقبل.

وكانت هيئة الأرصاد أكدت أن سبب الموجة الباردة التي تتعرض لها مصر وجود كتل هوائية باردة تتعرض لها، ما انعكس على درجات الحرارة وتسبب ذلك في سقوط أمطار وصاحبها رعد وبرق.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 24، الصغرى 13

العاصمة الإدارية العظمى 24، الصغرى 13

الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 12

العلمين الجديدة العظمى 20، والصغرى 12

مطروح العظمى 21، الصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 26، الصغرى 16

الغردقة العظمى 27، الصغرى 16

أسيوط العظمى 25 ، الصغرى 12

سوهاج العظمى 26، الصغرى 13

قنا العظمى 27، الصغرى 14

الأقصر العظمى 26، الصغرى 16

أسوان العظمى 28، الصغرى 15