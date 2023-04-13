حسام حسن يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة المقاولون العرب

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ويقود مروان حمدي هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب الجزائري عبد الرحيم دغموم و التونسي الياس الجلاصي

واستبعد حسام حسن من قائمة المباراة كلا من محمد دبش وشريف دابو الى جانب السعيد كمال و الكاميروني فرانك اتوجا وأسامة الجزار لأسباب فنية بالاضافة الى زياد كمال للاصابة.

وجاء تشكيل المصري كالاتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عماد ، اسلام ابو سليمه ، عماد الدين بوبكر ، عمرو سعداوي

خط الوسط: حسين السيد ، عمرو موسى ، عبد الرحيم دغموم ، محمد جريندو ، الياس الجلاصي

خط الهجوم: مروان حمدي

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد ، كريم العراقي ، ايزي ايمكا ، حسام جريشة ، اسلام عطية ، محمد الفيومي ، حسن علي ، انطوني اكبوتو ، عبده يحيى .

يدير اللقاء أحمد جمال حكما للساحة ومعه كل من وائل شعبان وعمر فتحي كمساعدين بالاضافة إلى سامح حسين حكما رابعا فيما يتولى مصطفى عثمان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد محمود لطفي.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز السابع برصيد 34 نقطه بينما يحتل فريق المقاولون المركز السادس بنفس الرصيد.