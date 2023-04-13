الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحماية المدنية تحرر طفلين احتجزوا داخل وحدة سكنية في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكن فريق رجال الانقاذ والحمايه المدنيه بمحافظه بورسعيد، مساء اليوم الخميس، من انقاذ طفلين شقيقان احتجزوا داخل شقه بعد أن أغلق عليهم الباب ووالدتهم خارج الوحدة  السكنيه بمنطقه عمر بن العاص في حي الزهور ببورسعيد.
تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطار من إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد أنهم تلقوا بلاغ من والدة طفلان باحتجازهما داخل شقة سكنية بمنطقة عمرو بن العاص في حي العرب.
وعلى الفورتوجهت سيارتين حماية مدنية وإطفاء إلى مكان الحادث وتم رفع ونش إلى بلكونة الشقة ودخل رجال الإنقاذ إلى الطفلين وأخرجوهما من الشقة وتم تسليمهم إلى والدتهما حيث كان في حالة إنهيار وبكاء شديد، كما انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم فحص الطفلان للتأكد من عدم اصابتهما.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الأم تركت الطفلان في الوحدة السكنية وأغلقت الباب ونسيت المفتاح بداخل الشقة بالدور الخامس وحاولت فتح الباب لكنه كان مصفح وفشلت في الدخول واتصلت بالمطافىء لإنقاذ طفليها بعد انهيارهما بالبكاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي شأن آخر قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 15 عامًا لعامل مزرعة أسماك جاء من الدقهلية لترويج الحشيش للبورسعيدية.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب ثاني والمتهم فيها محمد سلطان عبد اللطيف أبو شعيشع، ويعمل عامل في مزرعة سمكية ومقيم بمركز طلخا كفر بساط الدقهلية، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد محمد هشام محمد موسى نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثاني بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم قائدا لدرجة نارية بدون لوحات، ويسير عكس الاتجاه فضبطه وبتفتيشه عثر على 13 لفافة لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المضبوطات المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش البانجو القنب المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وحكمت المحكمة بمعاقبة محمد سلطان عبد اللطيف أبو شعيشع، بالسجن لمده 15 عام وتغريمه 100 ألف جنيهً ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.

الإطفاء إدارة الحماية المدنية إدارة الحماية المدني التحريات البحث الجنائ الجنائي

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