وكيل وزارة تعليم الدقهلية يشهد حفل تكريم اليتيم ضمن مبادرة "حياه كريمة" لرعاية الأيتام

شهد اليوم، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حفل تكريم اليتيم ضمن فاعلية حياة كريمة بمدرسة ناصر التجارية بإدارة أجا التعليمية بحضور كل من أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى والنائب ايهاب انيس عضو مجلس النواب وعادل فؤاد مدير إدارة أجا التعليمية وعمرو سعفان مدير إدارة التعليم الفنى بأجا التعليمية وثروت مشالى موجه أول تربية رياضية وغادة على مسئول التعليم التجارى بالمديرية.

وصرح شعبان بأن هذه المبادرة لها بُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.

وعبر النائب ايهاب أنيس عن فخره بمنظومة التعليم الفنى وما وصل إليه من تقدم ورقى وتكلم عن مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر ويتمتع بكافة الحقوق؛ لأن المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

كما نفذ مركز شباب ميت سويد التابع لإدارة شباب بنى عبيد اليوم الخميس، ورشة عمل تدريبية لشعبة المناخ والبيئة، والتي تم استحداثها بمركز شباب ميت سويد ضمن الشعب التجريبية التخصصية للعام المالي 2023/2022، لإدارة تنمية النشء بالمديرية.