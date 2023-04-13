الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستعرض عددا من المقترحات لتنفيذ الكورنيش الغربى الجديد

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لاستعراض عدد من المقترحات لتنفيذ كورنيش غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر، كما تم استعراض بعض النماذج الخاصة بالكورنيش، ونوعية أرضيات الممشي وبوابة الدخول والسور الخارجي، وأشكال الإضاءة وتوزيعها، وتم إجراء مناقشات بين الحضور لاختيار أفضل التصميمات التي تحمل الهوية البصرية لمعبد دندرة ومحافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب، والمهندس ياسر سيف النصر، مدير حماية النيل، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس صالح محمد مدير مديرية الطرق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أيمن هندي، مدير منطقة آثار قنا، ومحمد نصر مدير إدارة البيئة، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن لجنة التنمية العمرانية قامت بمعاينة موقع الكورنيش، ورفع القطاعات العرضية، وتم التنسيق مع معهد بحوث النيل لعمل الدراسات الخاصة بتنفيذ كورنيش غرب النيل .


وأضاف الداودي أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة التقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها، لافتًا إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الانتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني البابا البابا تواضروس الرحلات السياحية السياحية

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع لجنة جداول امتحانات وأعمال الشهادة الاعدادية بتعليم أسوان

قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

قرار جمهورى بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير

استعد للاحتفال.. طريقة عمل كعك العيد في المنزل بخطوات بسيطة ومتقنة

المكتب العربي للشباب والبيئة يطلق مبادرة «لا للبلاستيك» برعاية وزيرة البيئة

تزامنا مع موسم الأعياد.. حملة تموينية على الأسواق و محال الأسماك بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح