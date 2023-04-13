محافظ قنا يستعرض عددا من المقترحات لتنفيذ الكورنيش الغربى الجديد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لاستعراض عدد من المقترحات لتنفيذ كورنيش غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر، كما تم استعراض بعض النماذج الخاصة بالكورنيش، ونوعية أرضيات الممشي وبوابة الدخول والسور الخارجي، وأشكال الإضاءة وتوزيعها، وتم إجراء مناقشات بين الحضور لاختيار أفضل التصميمات التي تحمل الهوية البصرية لمعبد دندرة ومحافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب مصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب، والمهندس ياسر سيف النصر، مدير حماية النيل، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس صالح محمد مدير مديرية الطرق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أيمن هندي، مدير منطقة آثار قنا، ومحمد نصر مدير إدارة البيئة، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن لجنة التنمية العمرانية قامت بمعاينة موقع الكورنيش، ورفع القطاعات العرضية، وتم التنسيق مع معهد بحوث النيل لعمل الدراسات الخاصة بتنفيذ كورنيش غرب النيل .



وأضاف الداودي أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة التقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها، لافتًا إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الانتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له.