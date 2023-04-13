الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لرودي جارسيا عقب إقالته من تدريب النصر

رودي جارسيا وكريستيانو
رودي جارسيا وكريستيانو رونالدو

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، رسالة إلى مدربه السابق رودي جارسيا، بعد إقالته.

وأعلن نادي النصر السعودي، بشكل رسمي، رحيل الفرنسي رودي جارسيا عن تدريب الفريق على خلفية تذبذب النتائج في الفترة الماضية.

 

ونشر رونالدو صورة تجمعه برودي جارسيا، عبر خاصية القصص "الاستوري" خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق: "سعدت بالعمل معك، أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

كريستيانو

وأعلن نادي النصر السعودي، تولي الكرواتي دينكو إيليتشيتش، منصب المدير الفني الجديد للفريق، خلفًا لرودي جارسيا، الذي أقيل في وقت سابق اليوم.


 

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر السعودي رودي جارسيا دوري روشن

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