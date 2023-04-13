الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو الليثي يجبر بخاطر بائعة خضار: "متجوزتش وبتسعى على رزقها بالحلال"

الآنسة زينب بائعة
الآنسة زينب بائعة خضار

التقى الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس" خلال جولته في  شوارع مصر، بالآنسة زينب بائعة خضار، في الستينات من عمرها، توفي والديها، ولم تتزوج، فحرصت على العمل لتنفق على نفسها.

وقالت البائعة: "أنا آنسة مش متجوزة أهلي ماتوا، وبجري على نفسي عشان محتاجش لحد، ومش طالبة من ربنا غير كل خير، وإن ربنا يسترها معانا ويعديها على خير".

 وأهدى عمرو الليثي، السيدة، مبلغ 8 آلاف جنيه، قائلا: "بحترم اليد العاملة والست المصرية المكافحة، وأهم حاجة الإيمان والصبر والرضا".

فرحت السيدة الستينية بالمال، وشكرت عمرو الليثي، قائلة: "ربنا يبارك لك ويجبر بخاطرك، يبعد عنك ولاد الحرام"ـ وعما ستفعله بالمال قالت إنها ستسدد ديونها، "وتأكل وتشرب".

عمرو الليثي برنامج “واحد من الناس” الإعلامي عمرو الليثي بائعة خضار رزق

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