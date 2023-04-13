مديرية الصحة بالإسماعيلية تغلق 5 مراكز خاصة للأشعة

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة الإسماعيلية، بحملة موسعة على مراكز الأشعة غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد خمسة مراكز خاصة للأشعة وأشعة الأسنان بمدينة الإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا للحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية وحرصًا على صحة وسلامة المرضى.

من جانبه صرح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة، بأن الحملة أسفرت عن إعطاء إنذارات بالغلق لعدد خمسة مراكز للأشعة؛ لتلافي السلبيات، وذلك نتيجة رصد عدد من المخالفات التي تستوجب الغلق، حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود ترخيص مكاني، عدم تجديد الرخصة، عدم مطابقة غرفة النفايات للاشتراطات الصحية، مع ملاحظة وجود تسريب بأحد غرف الأشعة بأحد المراكز وعدم مطابقة الغرفة لاشتراطات العلاج الحر وسياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة فعَّاليات الاحتفال بمهرجان الربيع وشم النسيم.

وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديرية أمن الإسماعيلية ومرفق الإسعاف والشباب والرياضة ومديري العلاقات العامة والحسابات الخاصة والسياحة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بأعياد الربيع ومهرجان أميرات الفراولة للأطفال، الذي ستنطلق فعاليتها يوم الأحد ٣٠ أبريل، وذلك في الخامسة مساءً من أمام مبنى المحافظة القديمة.

ويبدأ الاحتفال بموكب العربات المزينة بالزهور، الذي سيشارك فيه كل مركز ومدينة بعربة مزينة بالزهور تحمل طابع المركز الخاص، بالإضافة إلى المديريات والجهات الخاصة وغير الحكومية والتي تشارك هذا العام.

ومن المتوقع أن تترواح عدد العربات المشاركة في الموكب بين ١٥ و٢٠ عربة.

كما يقام معرض للزهور أمام مبنى المحافظة القديمة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسيتم تأمين الموكب والمواطنين من خلال الجهات الأمنية؛ لمنع التزاحم وتيسير حركة المرور في خطوط سير بديلة أثناء الاحتفال، بالإضافة إلى التنسيق مع الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وعلى جانب آخر، سيتم رصد ثلاث جوائز لأفضل ثلاث عربات مزينة بالزهور.

ونقل سكرتير عام المحافظة دعوة محافظ الإسماعيلية لجميع المواطنين بالمحافظة وبكافة محافظات الجمهورية لحضور احتفالات الربيع بالإسماعيلية والتمتع بالمسطحات الخضراء والشواطئ.

وعلى الجانب الآخر اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٠، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٠، كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من ٢٠٢٣/٥/١٣ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٨، وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٦، وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٧.

ووجّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكل المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.