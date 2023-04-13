الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق أهدافها بعد

روسيا
روسيا

قال الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في الشأن الروسي، إن روسيا شهدت حتى الآن 10 من العقوبات الغربية، التي ارتقت إلى مستوى عزل روسيا دوليًا.

وأكد الدكتور باسل الحاج جاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات الغربية لم تحقق أهدافها بعد، حيث ما زال الجيش الروسي يخطو خطواته بأرض أوكرانيا بالرغم من تلك الأزمات الاقتصادية التي يفرضها الغرب. 

وأضاف في حديثه، أن روسيا قد تكون استنفدت معظم الأوراق لديها، حيث ابتعد الاتحاد الأوروبي عن التعامل مع روسيا والاستغناء عن الروبل الروسي.

وأشار إلى، أن الغرب يخوض هذه الحرب على عدة مستويات، حيث تعد الحرب الروسية الأوكرانية بمثابة الضغط السياسي والإعلامي والنفسي.

باسل الحاج جاسم باحث في الشأن التركي القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية عزل روسيا دوليا

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