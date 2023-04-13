الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى عن "يحيى وكنوز": يحمل قيمًا مختلفة ويفيد الكبير والصغير

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل «يحيى وكنوز» في موسمه الثاني، والذي حقق رواجا كبيرا بين الصغار والكبار.

وعن مشاركته في الموسم الثاني من العمل، قال «العوضي»، لـ"الدستور": "حققنا نجاحا كبيرا خلال الموسم الأول، وسعيد بتواجدي في الموسم الثاني الذي يعرض في رمضان الجاري، وأتمنى أن يجد العمل خلال حلقاته الأخيرة، والتي تمتلئ بالإثارة، حالة نجاح كبيرة مثلما نجح في العام الماضي".

وتابع قائلاً: "أرى أن العمل يجد ترحابا وحبا شديدا في مصر، وكذلك بعدد كبير من الدول العربية، خاصة مع وجود العديد من القيم التي نظهرها خلال حلقاته، فالعمل يحمل قيما مختلفة ويفيد الكبير والصغير".

وتعرض قناة DMC مسلسل «يحيى وكنوز 2» يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

وأنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل «يحيى وكنوز»، وهو مسلسل موجه للأطفال، من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم: خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال، وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدته.

الاسرة المصرية أحمد العوضي يحيي وكنوز المصرية والعربية أسرة المصرية

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