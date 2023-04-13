هددها بإفشاء صورها الشخصية على "واتس آب" فعاقبته المحكمة بـ5 سنوات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبوالسعود، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندى، والمستشار رامى سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفى عبدالعظيم، بمعاقبة المتهم "ب. ع. ع"، غيابيًا بالسجن 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتهديد وإفشاء صور شخصية للمجني عليها "د. ع. ى".

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27481 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث غرب الإسكندرية، ببلاغ يفيد بقيام المتهم بتهديد المجنى عليها بصور خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الإسكندرية أن المتهم "ب. ع. ع" عاطل، قام بتهديد المجنى عليها "د. ع. ي" موظفة بشركة، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى "واتس آب" بإفشاء صور شخصية لها، فقامت المجنى عليها بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت بالفحص الفنى المجرى بمعرفة وحدة البلاغات بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الإسكندرية أن شريحة الهاتف من الجهاز المرسل تخص المتهم، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل برقم 170 لسنة 1981 والجناية والجنحة بالمادة رقم 1/327 من قانون العقوبات، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.