محافظ سوهاج يتفقد التشغيل التجريبى لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بحي الكوثر، بتفقد التشغيل التجريبي لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة، والمهندس على عبدالساتر، مسئول المشروعات القومية بوزارة الصحة، والدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، وعلي لطفي، رئيس حي الكوثر.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمجمع، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير المشروع الذي يخدم محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، بقدرة استيعابية 10 أطنان من النفايات الطبية الخطرة، ويتكون من "مبنى إداري، 5 غرف تخزين، مغسلة سيارات النفايات، شبكة حماية مدنية، شبكة مرافق، 8 محارق، جهاز فرم نفايات، سكن للعمال، مركز صيانة، ميزان بيسكول، مبنى الأمن، مبنى إداري، لوحة كهرباء".

وأكد "الفقي" أن تطوير مجمع المحارق يأتي ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات، فضلًا عن إنشاء مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أن محافظة سوهاج تشهد تحسنًا ملحوظًا على صعيد القطاع الطبى، ونسعى لمزيد من التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء الثلاثاء، فعاليات الحفل الفني الذي أقيم بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 224 لعيد سوهاج القومي.

حضر الحفل اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمود تيمور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي، المستشار العسكري، واللواء عصام الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام المساعد، والمستشار جمال أبوكريشة، رئيس نادى قضاة سوهاج، والمستشار أيمن شكر، رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، والنائب أحمد عواجة، عضو مجلس النواب، والنائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمئات من جماهير وأبناء سوهاج الذين جاءوا للاستمتاع بالحفل.