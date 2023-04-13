الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد نهائي الدورة الرمضانية لناشئين كرة القدم

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشارك اللعبين كرة القدم

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين تحت ١٨ سنة، والتي أُقيمت بين فريقي نادي الوادي الجديد، ومركز شباب السبط، وإنتهت بفوز الأول بضربات الترجيح، و ذلك بحضور السيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظةن وعدد من التنفيذيين وأعضاء الفريقين.

و قام المحافظ بتهنئة وتكريم الفريقين ومنحهما مكافآت مالية، مؤكدًا على حرص المحافظة على دعم و تشجيع الفرق الرياضية والأندية و الموهوبين بكافة الألعاب، والتوسع في إنشاء الملاعب الرياضية بنطاق المحافظة؛ لاستيعاب طاقات الشباب. كما وجه الشكر لجميع القائمين على الدورة الرمضانية موجهًا بتنفيذ دورات مماثلة بكافة الألعاب الرياضية.

 

كما عقد محافظ الوادي الجديد، لقاء مع بعض المواطنين للإستماع إلي مشاكلهم والعمل على حلها بمسجد الحي الجديد بميتالكو بالخارجة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

موجهاً بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة لبحث إضافة حجرة إضافية للوحدات السكنية الخاصة بمساكن الأولى بالرعاية .

-استغلال مقر جمعية حي ميتالكو للنفع العام وفقًا لاحتياجات أهالي الحي .

-تطبيق توجيهات خفض وترشيد الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية مع توفير الإنارة المناسبة بالأحياء الداخلية.

-سرعة تمهيد الطرق الداخلية بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي.

-نقل مقر حضانة الإيمان الخاصة لصالح جمعية رواد المعاشات.

-منح منافذ للبيع بالأحياء لأصحاب مزارع الدواجن بفترة سماح مجانية بشرط بيع الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.

-طرح خضر وفاكهة من إنتاج مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي، وأسماك ولحوم طازجة وسلع تموينية بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمراكز في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في فتح منافذ للبيع بالمدن والقرى، تيسيرًا على المواطنين.

محافظ الوادي الجديد نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين تهنئة وتكريم الفريقين دعم و تشجيع الفرق الرياضية التوسع في إنشاء الملاعب الرياضية

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