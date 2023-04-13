الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة لأقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وهنّأ الرئيس السيسي، أقباط مصر، من خلال برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الخميس، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البرقية:

"الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة".

و"أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".

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