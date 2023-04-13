الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: وزارة الاتصالات ساهمت فى رفع كفاءة الأداء الحكومى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 ثمّن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتهيئة العاملين المنتقلين من وزارة التنمية المحلية لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب عدد كبير من العاملين بالوزارة للعمل بالعاصمة الجديدة وفق النظم التي حددتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الانتهاء من تدريبهم على بعض البرامج المهمة التي تستهدف رفع كفاءة العاملين في الوزارة.

وأوضح أن برامج التدريب جاء منها: أساسيات التحول الرقمي، والتطوير المؤسسي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، والتحول الرقمى لمكافحة الفساد، والإدارة الرقمية للمشروعات، وكذا تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بدواوين عموم المحافظات، فيما يخص بعض البرامج، ومن بينها التطوير المؤسسى لمراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية، ومبادرات تنمية وبناء المهارات الرقمية المتنوعة، وأساسيات التحول الرقمي والمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" وتنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، والسلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وكانت وزارتا التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد احتفلتا بختام فعاليات ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة (8-12) أبريل 2023 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية.

وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة

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