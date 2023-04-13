الري تكشف تفاصيل البرنامج القومي الثالث للصرف

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، في تنفيذ أعمال تطهير المصارف وإنشاء شبكات الصرف المغطى، ومنها خطة أعمال مشروع البرنامج القومي الثالث للصرف، إضافة إلى تنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر بلغت عشرة ملايين متر مكعب، وذلك لضمان وصول المياه إلى مختلف زمامات الأراضى من المصارف الزراعية بشكل مستمر وضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

من جانبه أكد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لمشروعات الصرف المغطى وتوسيع وتطهير كافة المصارف الزراعية، مشيراً إلى أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن خطة أعمال مشروعات الصرف المغطى نستهدف خفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك .

وأشار إلى أن البرنامج القومى الثالث للصرف (2013- 2026) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 500 ألف فدان، وأيضاً توسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية.

تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 293 ألف فدان

ولفت رئيس الهيئة، إلى إنه تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 293 ألف فدان، وأيضًا يجرى حالياً تنفيذ البرنامج على عدة مراحل منها المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان، والمرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 153 ألف فدان، حيث تم إنهاء 120 ألف فدان منها .