الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحوة إنبي تصطدم برغبة الإسماعيلي في العودة للانتصارات

الإسماعيلي تعادل
الإسماعيلي تعادل في أخر مبارياته مع سيراميكا كليوباترا

يستضيف الإسماعيلي فريق إنبي في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل يحتل المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وبيراميدز من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق الفريق ثلاثة انتصارات في مقابل 11 تعادلا و8 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا ولم يخسر في آخر 9 مباريات وتعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 23 وتخطي الداخلية الذي يحتل المركز الرابع عشر .

حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد فوزى ومحمد كوكو وأحمد عادل عبدالمنعم  وباهر المحمدي ومحمد نصر ومحمد هاشم وعصام صبحي وكريم عرفات ومحمد دسوقي وعماد حمدي وسيرجي أكا ومحمد مخلوف وعمر طارق الوحش ومحمد حسن وأحمد مدبولى وصالح جمعة وكربم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي و محمد الشامي و فراس شواط.

وشهدت القائمة عودة محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد حسن بينما يغيب حمدي النقاز وأحمد محسن وعبد الرحمن مجدي.

في المقابل يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة تعادلات و11 هزيمة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا وحقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة على الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 32 والبقاء في منطقة الأمان .

واستقر تامر مصطفى على تثبيت تشكيل الفريق البترولى الذي اعتمد عليه في مباراة المقاولون العرب بالجولة الماضية للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده أحمد نوفل وأحمد رشدي ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الاسماعيلى انبى حمزة الجمل تامر مصطفى

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