الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها حفل ياسين التهامى بالمسرح الكبير.. أبرز الفعاليات الفنية والثقافية اليوم

ياسين التهامي
ياسين التهامي

“الثقافة الرمضانية وتعميق روح التعايش والتسامح”.. عنوان اللقاء المفتوح الذي يستضيفه بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وتقام الندوة والتي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة، بمشاركة كل من: دكتورة هدى زكريا أستاذ بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد المشد نائب مدير الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، والمستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلي للثقافة، وعبد الله سلامة  باحث بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور عبد الوهاب جودة أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس.

 

ــ هالة البدري تحاور صبحي موسي

في سياق متصل، وعبر تطبيق زووم، يبث عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للثقافة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقاء جديد من لقاءات لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، وذلك في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم أيضا.

ويشارك في اللقاء كلا من الكاتب الروائي صبحي موسي، الكاتبة نهي صبحي، الناقد شريف الجيار، وتدير اللقاء الروائية هالة البدري.

 

ــ العم قطامش ضيف السحيمى ودينا وغسان بالامير طاز

وفى إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمة قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ احتفالاً بشهر رمضان الكريم ينظم القطاع في التاسعة مساء اليوم أيضا، عدد من الفاعليات الثقافية والفنية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له

ويستضيف بيت السحيمى صالون "حكايات العم قطامش" للشاعر الساخر ياسر قطامش وأمسية شعرية غنائية ترفيهية جديدة، بمشاركة المطرب حسين فريد وفرقته الموسيقيه، والقاء شعر الفنان.

ويستقبل قصر الأمير طاز ثنائى العود "دينا وغسان" حيث يقدمان لأول مرة عدد من المقطوعات بمناسبة شهر رمضان منها: مؤلف "هلال رمضان" تأليف دينا عبد الحميد، مؤلف "ليالي الرياض" تأليف غسان اليوسف، كما يتضمن الحفل العديد من أشهر المقطوعات في التراث المصري و السوري.

 

ــ سهرات رمضانية بأوبرا القاهرة والإسكندرية

كما تتوالى فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني، حيث يقام في التاسعة والنصف مساء اليوم، علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلا يضم مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية.

وفي نفس الموعد يقام على مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، حفل ضمن سلسلة كلثوميات ويقوده المايسترو صلاح غباشي ويتضمن عدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال.

كما يشهد مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية ــ حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبدالستار يضم مختارات من أعمال الطرب العربى الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين.

منها حفل ياسين التهامي بالمسرح الكبير أبرز الفعاليات الفنية والثقافية اليوم المجلس الأعلى للثقافة بيت السناري الأثري بالسيدة زينب

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