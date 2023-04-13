عرضت أحداث الحلقة 1 من مسلسل حرب تخطيط الخلية الإرهابية لتفجير قسم الشرطة رغم موجود عميد الأمن الوطني والضابط عمرو الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

وكان قد قام الظافر "أحمد السقا" بوضع خطة لتنفيذ عملية إرهابية جديدة، ولكنه قام بتغيير هذه الخطة خشية ضبط أعوانه أو كشف مخططه بعد ما ضبط قوات الأمن أحد مساعديه.

الحلقة 1 من مسلسل حرب

إذ أنه استطاع ضباط الأمن تحديد مكان الخلية الإرهابية التي كانت السبب وراء وقوع انفجار في إحدى الشقق، كما تم التوصل إلى مكان تجمعهم من خلال أرقام هواتفهم وهو مقهى فى وسط القاهرة.

وذلك بعد ملاحقة أحد الأشخاص المشتبه بهم داخل المستشفى عندما لاحظ الضابط عمرو شخصًا يدعى وفيق هارب من قوات الشرطة لتقوم القوات بمطاردته وضبطه وبدء استجوابه داخل قسم امبابة.

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‏وعلى الرغم من تخلص الإرهابيين من هواتفهم فى القمامة كشفت الحلقة عن نجاح ضباط الأمن في الوصول لأرقامهم الجديدة وطريق سيرهم.



وفي بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل حرب ظهر النجم أحمد السقا داخل معسكر تدريبى للعناصر الإرهابية من تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا وإعلانه المبايعة لأمير على تنفيذ أوامره وذلك خلال عام 2014.

وتدور أحداث مسلسل حرب في الحلقة 1 في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

أما الفنان محمد فراج فيجسد داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني.

وقد عرضت حلقة اليوم الحلقة الأولى من مسلسل حرب لقطات من ‏القاهرة في عام 2015، وفيها ظهر الفنان الشحات مبروك ويجسد دور مدرب ملاكمة وهو يتحدث عن لعبة تسمى "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة التي اختار ممارستها ضابط الأمن" عمر" الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، حيث أشاد مبروك باللعبة مؤكدًا أنها تعلم القوة والذكاء ولا يعرفها كثيرون في مصر.

ومسلسل حرب الحلقة الأولى من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا على شاشة التليفزيون هو مسلسل "الاختيار 3"، مع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد مكي، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.