"رسالة الإمام".. ماذا جاء فى رسائل المصريين إلى ضريح "الشافعى"؟

فى 1964 تقدم عالم الاجتماع الدكتور سيد عويس بالتماس إلى الأزهر الشريف يطلب فيه السماح له بالاطلاع على مجموعة من الرسائل المرسلة بالبريد العادي إلى ضريح الإمام الشافعي بالقاهرة، وبالفعل حصل عويس على حق الاطلاع على مجموعة 163 رسالة فقط، اختيرت بشكل عشوائى لمساعدة الباحث على اتمام دراسته.

واطلع عويس على الرسائل، حيث اتضح أنها كانت مرسلة إلى الضريح فى الفترة ما بين 1952-1958 باستثناء رسالة واحدة كانت مرسلة 1925 وهو ما أشار إليه الكاتب فاضل الربيعى فى مقال له نشر بمجلة الناقد بتاريخ 1 يناير 1994 وهى دراسة صدرت فى كتاب فيما بعد بعنوان "ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي".

المصريون يشكون للإمام الاعتداء على أموالهم

لاحظ الدكتور سيد عويس أن معظم مرسلي الرسائل كانوا يشكون من منازعات محلية أو أسرية أو اجتماعية فى نطاق ضيق، نجمت عنها مظالم قاسية، فالفلاح الذى يتعرض للسرقة أو النصب أو الاعتداء، والمزارع الذى تسرق منه بقرته والمرأة المضطهدة والحرفي المهدد بعمله ولقمة عيشه، وهم صناع هذا الحوار، يريدون ويرغبون فى تدخل سلطة غير أرضية، مطلقة القوة من أجل تحقيق هذه "العدالة الشعرية"، العصية على التحقق فى حيز الواقع "الواقعي".

وبحسب الدكتور "عويس" تبين أن شكاوى مرسلي الرسائل قد تضمنت الكثير من الجرائم غير المنظورة، منها شكاوى بسبب الاعتداء على الأموال وبلغت نسبتها 36%، وشكاوى بسبب الاعتداء على الأشخاص وبلغت نسبتها 20,52%، وشكاوى فى نطاق الأسرة وبلغت نسبتها 7%، وشكاوى فى نطاق العمل وبلغت نسبتها 3.78%.

ويعرض مسلسل "رسالة الإمام" خلال الماراثون الرمضاني والذى يتناول سيرة حياة ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، ويعد من أبرز ما جاء فى رسائل المصريين إلى الإمام الشافعي رفع الكلفة بين الحي والميت، ومحاكمة الأموات والسيدة زينب رئيسة الديوان، كما وجه بعض المصريين رسائل الى الرئيس عبد الناصر فى ضريح الإمام الشافعي.

و"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبيه، وإخراج السوري ليث حجو وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض على قناة الحياة وdmc وcbc.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، إضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

وتنسب للإمام الشافعى آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها 198 هـ/813 م وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.