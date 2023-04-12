الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محافظ بورسعيد يتواصل مع كامل أبو علي لبحث استقرار المصري

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن النادي أمن قومي بمدينة بورسعيد وذلك خلال جلسة للمجلس التنفيذي المنعقدة حاليًا بديوان عام المحافظة.

وقال محافظ بورسعيد إنه على تواصل بصفة مستمرة مع مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبوعلي الذي له كل الشكر والتحية والتقدير لما يقدمه من جهد مادي ومعنوي من أجل استقرار الفريق.

وتابع أن هناك دور مهم لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة التوأم حسن واللاعبين خلال الفترة الماضية من أجل تحسن النتائج وهو ما ظهر عليه الفريق مؤخرًا، مشددًا على أن دوره كمحافظ بورسعيد للمدينة أن يوفر الاستقرار لهذا النادي لتهيئة المناخ المناسب والاستقرار النفسي داخل الفريق الذي يمر، حاليًا، بمرحلة جيدة في عمر الدوري وقبل المواجهات المقبلة بالدوري العام وكأس الرابطة والتي يأمل الجميع بجمع أكبر عدد من النقاط للمنافسة على المربع الذهبي  بجدول ترتيب الدوري.

النادي المصري البورسعيدي كامل ابو علي عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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