الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«ضرب نار» الحلقة 21.. مهرة تضبط طارق متلبسًا بسرقتها للمرة الثانية

العوضي
العوضي

بدأت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل “ضرب نار”  بمشادة كلامية جديدة بين “مهرة” وشقيقها “طارق” بعد أن ضبطته متلبسًا للمرة الثانية بمحاولة سرقتها لتوفير احتياجاته من المواد المخدرة التي أدمنها.

«ضرب نار» الحلقة 21

وتتعرض “مهرة" لمزيد من الضغوط مع محاولات" صفاء" لإقناع شقيقها “زيدان” بإبعادها عن إدارة أعماله، خاصة مع اقتناعه بكلامها عن زوجته.

ويعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

موعد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21 لـ أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023

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