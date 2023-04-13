الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات "القاهرة - الزقازيق" فى رمضان

قطار
قطار

يتسائل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات الإسباني والدرجة الثالثة والمكيفة بخط القاهرة - الزقازيق، والعكس، خلال شهر رمضان.

 

وتسلط الدستور الضوء على أبرز المواعيد الخاصة بقطارات القاهرة - الزقازيق والعكس

 

قطار درجة ثانية أسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 944 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 5:40 صباحا ويصل فيالساعة 7:20 صباحا.

 

قطار درجة ثانية أسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 946 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:27 صباحا ويصل في الساعة 8 صباحا.

 

قطار درجة ثانية أسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 952 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 8:25 صباحا ويصل فيالساعة 9:55 صباحا.
 

قطار درجة ثانية أسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 186 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 11:29 صباحا ويصل في الساعة 12:50 ظهرا.
 

قطار درجة ثانية أسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 956 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:50 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.


 قطار درجة ثانية أسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 941 وسعر التذكرة 36.4 ويتحرك في الساعة 5:15 صباحا ويصل في الساعة6:57 صباحا.
 

قطار درجة ثانية أسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 945 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:10 صباحا ويصل في الساعة 7:31 صباحا.
 

قطار درجة ثانية أسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 955 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 2:40 عصرا ويصل في الساعة 4:13 مساء.
 

قطار درجة ثانية أسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 957 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:45 مساء ويصل فيالساعة 5:25 مساء.
 

قطار درجة ثانية أسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 959 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 7:50 مساء ويصل فيالساعة 9:25 مساء

قبل ما تسافر ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان الزقازيق رمضان قطارات القاهرة - الزقازيق مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان يتسأل عدد كبير من المواطنين على مواعيد قطارات الاسباني والدرجة الثالثة القاهرة معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان والدرجة الثالثة والمكيفة بخط القاهرة - الزقازيق والعكس

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