الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

"سامسونج إلكترونيكس مصر" تحقق نتائج استثنائية لسلسلة S23 Galaxy

سامسونج الكترونيكس
سامسونج الكترونيكس مصر

أعلنت شركة "سامسونج الكترونيكس مصر"عن نفاذ الكمية المعروضة لسلسلة Galaxy S23 عبر المتجر الإلكتروني للشركة بمصر، لما يتمتع به من مميزات استثنائية، وإمكانيات متطورة، بالإضافة إلى أن سلسلة هواتف Galaxy S23 صديقة للبيئة وذلك وفقاً لإستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تقديم منتجات تمزج بين جودة الأداء وتحقيق معايير الاستدامة مما يجعلها الاختيار الأمثل لمحبي التكنولوجيا في مصر.   
قدمت سلسلة Galaxy S23 تجربة فريدة للعملاء عن طريق الارتقاء بمستوى التكنولوجيا المتميزة التي نالت إعجاب المستخدمين، أبرزها تقنية الكاميرا المتطورة التي توفر عدد كبير من الميجابكسل وأدوات التحكم الإحترافية الشاملة في النهار والليل، مع خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، التي طورتها الشركة لتمنح المستخدمين قدراً أعلى من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، مثل التقاط مقاطع فيديو خلال الليل بجودة سينمائية حقيقية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى الخاصية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة وتجربة الألعاب المحمولة المستقبلية، التي يقدمها نظام "Snapdragon®️‎ 8 Gen 2 Mobile"، وذلك لممارسة الألعاب بطرق قوية وممتعة، بفضل أسرع رسومات عبر الهاتف المحمول في العالم، لإتاحة تجارب استخدام مميزة.

تعليقٌا على ذلك، قال مازن سمير رئيس قطاع الهواتف في "سامسونج إليكترونيكس مصر": "إن  سامسونج تسعى دائمًا إلى تقديم هواتف بإمكانيات متطورة، لتلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة، وتمنحهم تجربة استخدام استثنائية، لذلك تهتم بقطاع البحوث والابتكار، والاعتماد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة البعد البيئي لتصنيع الهواتف، في إطار استراتيجيتها لإنتاج منتجات صديقة للبيئة، بدون التأثير على خصائص الجودة والمواصفات الجمالية."

وأعلنت مي هلال رئيس قسم التسويق الإلكتروني في "سامسونج إليكترونيكس مصر" ، عن أن الشركة تعمل على إعادة طرح سلسلة S23 Galaxy عبر المتجر الإلكتروني حرصًا منها على تلبية متطلبات عملائها، بالإضافة إلى تقديم عروض حصرية على الدفع والسداد، ومدة تقسيط تصل الي 24 شهرًا بدون فوائد. كما تقدم سامسونج لعملائها باقة هدايا مكونة من شاحن للهاتف وشاحن سيارة وغطاء حماية سمارت فيو عند شراء S23 Ultra.

كما أن حرص "سامسونج الكترونيكس" على تطبيق معايير الاستدامة العالمية بسلسلة هواتف Galaxy S23 يعد أيضًا من أبرز أسباب نجاح السلسلة وتحقيق معدل مبيعات استثنائي، حيث عملت الشركة على تقليل تأثير الهواتف على البيئة عن طريق تصنيعها من مواد معاد تدويرها بما لا يؤثر على خصائص الجودة، منها الألمنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية. بالإضافة إلى أنه تم تصميم العبوات الخاصة بالهواتف من ورق معاد تدويره، وبالتالي ساعدت هذه المميزات في حصول سلسلة هواتف Galaxy S23 على الإعتماد من قبل برنامج UL ECOLOGO، مما جعله أكثر تميزًا.

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